Friday, April 28th, 2017 | Posted by

总统在丹格朗南区主持私有制简朴公寓奠基仪式
将协助低收入社群获得宜居实惠住房

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4月27日，佐科威总统（中）在公共工程与民房部长巴苏基（左）、劳工部长哈尼夫（右二）、万丹代省长纳塔伊拉宛（右）与PT PP国有公司董事长安迪卡尼（左二）陪同下一起按钮宣布工程开始动工。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统周四（4月27日）在万丹省丹格朗南区Ciputat镇Bukit Sarua大街主持私有制简朴公寓（rusunami）奠基仪式。

身穿白衬衫长袖的佐科威总统大约9点早上抵达奠基仪式地点时就直接视察rusunami工程立体模型，接着以按钮方式宣布工程开始动工。

这个将来供低收入社群的rusunami被命名为 “Loftvilles　Serpong”。

劳工部长哈尼夫.达基里说，这个工程的建设是属于政府供低收入社群而建的100万民房建设计划的一部分。政府将建设供低收入社群的6000个特殊单位rusunami，并定下2019年完成指标。

哈尼夫.达基里说：“这座公寓预计在两年内完成。政府也将在一些地区，其中在中爪哇Ungaran兴建类似的rusunami。这样的公寓对低收入社群如工人，能获得宜居实惠住房相当有帮助。我们深信，作为承建商的PT PP国有公司，将能预期完成并保持质量。”

PT PP国有公司董事长安迪卡尼解释说，“Loftvilles Serpong”

简朴公寓占地面积8.2公顷，由11个塔组成，其中9个塔是由6000个特殊单位组成，是专门为工人提供的获得政府补贴的特殊单位，其余2个塔是无政府补贴的商业单位。

他说：“每个房间的建筑面积32米，有两个卧室，一间浴室，厨房和客厅。”

出席奠基仪式者其中有劳工部长哈尼夫、公共工程与民房部长巴苏基、万丹代省长纳塔伊拉宛与丹格朗南区市长爱琳。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181281

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