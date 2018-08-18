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总统国情咨文

佐科威在国会发表演讲阐述四年来取得的政绩

【内阁秘书处官方网站8月17日讯】在庆祝我国建国73周年纪念日之际，佐科威总统周四（16日）在雅京国会全体会议发表国情咨文，阐述政府在他和卡拉副总统领导下这四年来所取得有目共睹的政绩。

佐科威表示，在全球经济还处于极大不确定性因素的阴霾笼罩下，我们经济发展能继续以每年约5％的速度增长，通货膨胀率亦能维持在3.5％左右，事实上是一项不容易的成就。

总统接着说，稳定的经济增长和维持低通胀率，俾使我国能维持更加有质量的经济增长而我国全民也能感受到国家和社会经济稳健增长的成效。我国失业率在2018年2月降至5.13％水平。最重要的是，我国人民贫困率首次降至个位数，即2018年3月的9.82％。

“政府成功地将2015年3月的贫困人口2859万人或11.22％降至2018年3月的2595万人或9.82％的水平。”佐科威总统如斯说。

总统还指出，为了保护贫困家庭，政府“家庭希望计划”的覆盖范围已从2014年的270万户家庭扩大到2016年的600万户受益家庭，政府拟定在2018年逐步增加到1000万户家庭的计划。国民健康保险（JKN）费用援助受益人（PBI）的数量亦逐渐提升，从2014年的8640万人增加到2018年5月的9240万人。

根总统阐述，印尼社会保险执行机构（BPJS） 的参与者总数已达到1.99亿人以上，而且将继续提升，因此，未来我国没有人因自身的欠佳生活条件而无法获得国家医疗服务的现象。

总统还说，国家经济发展和社会公平问题，始终是政府最关切的焦点，特别是我国四成的社会群众尚处于相对底层。但是政府成功改善和贫富悬殊鸿沟，基尼系数降至0.389也是过去6年中最低的水平。

但是，总统强调，为实现社会经济公平，政府将竭尽全力不懈努力改善我国人民的生活水平。 总统举例，政府制定的土地证纲领，使土地拥有者具有法律确定性，使人民可以安心使用生产性经济活动和提高人民的生活水平和家庭福利。

政府不仅加速土地证发行，数量也明显增加，之前政府仅能完成50万份或80万份土地证发行，现在每年可以完成上百万土地证的发行量。总统解释说。

总统补充说，为确保所有人民均能分享到国家和社会经济发展的成效，政府已施行全国单一燃油价格的政策，包括较偏远的地区。

总统说，发展基建是为了支撑我国未来长远的经济发展，而不仅要在当今的需要。 因此，政府过去四年来在全国各地的基础设施建设都有大规模兴建。

“港口，机场，铁路，非收费公路和高速公路的建设均与区域经济中心对接，为区域发展提供支撑，特别促进区域中小微企业产生力。”总统这样说。

总统继续说，随着轻轨和捷运等城市地区现代化的大众交通基础设施的发展，将给市民建立一种新的文化，一种大众运输领域的新文明。

总统也提到海上快速对接点的计划将加强公路与港口的连通性，从2015年到2017年已达到477个对接点。

“2015年至2017年期间，兴建铁路估计已达到369公里，完成成11个新机场建设，397公里的高速公路而目前已投入运营。”佐科威总统说。

政府还将继续完成兴建中的苏门答腊岛和爪哇及巴布亚横贯公路的宏观计划，这些工程都对当地民众到来诸多的就业机会。

政府将继续在全国范围内开展可再生能源电力项目，如南苏拉威西省Sidrap县的风力发电厂，以满足全国各社区的电力需求。