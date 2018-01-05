Friday, January 5th, 2018 | Posted by

总统听取意见供施政参考
佐科威在茂物行宫接见全国苏丹与君王

佐科威总统周四(1月4日)在茂物行宫接见全国各地的苏丹与君王，总共有88名全国各地苏丹与君王出席。

佐科威总统周四(1月4日)在茂物行宫接见全国各地的苏丹与君王，总共有88名全国各地苏丹与君王出席。

 

【本报讯】佐科威总统周四(14)在茂物行宫接见全国各地的苏丹与君王，总共有88名全国各地苏丹与君王出席。总统有意听取他们的意见，特别想了宫廷现场里的问题。

他们是；20位来自苏门答腊，17位来自爪哇，3位来自巴厘，4位来自西努沙登卡拉，10位来自加里曼丹，18位来自苏拉威西，9位来自马露姑，2位来自巴布亚。

来自楠榜的苏丹爱德华发言，表示感谢佐科威总统爱护人民与尊重本土文化与风俗习惯，他自去年4月已４次与总统会面，一次在井里汶，一次在棉兰，二次在茂物。

总统听取各与会者的发言后，表示将设法解决他们的问题。他希望各苏丹与君王能够更详细的说明，以便供总统做决定时可以参考。总统承诺将尽快做出可以被执行的决定。

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