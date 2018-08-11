Posted by admin

总统取消前往龙目灾区视察

佐科威在雅京召开局部内阁会议讨论龙目重建工作

【雅加达CNN印度尼西亚讯】佐科威总统取消前往西努省（NTB）龙目灾区视察，而选择在雅京召开局部内阁会议，首次讨论有关龙目发生地震后处理灾区的重建工作计划。

出席局部内阁会议的有西努省长Zainul Majdi（TGB）、经济部长达尔敏 纳苏迪安（Darmin Nasution）、政法安统筹部长维兰多（Wiranto）、海洋事务统筹部长鲁胡特 班查伊丹（Luhut Binsar Panjaitan）、社会部长伊德鲁斯 玛尔哈姆（Idrus Marham）、人类发展与文化统筹部长布安 马哈拉尼（Puan Maharani）、财政部长丝莉 慕利亚妮（Sri Mulyani）、外交部长蕾特诺 马尔苏迪（Retno Marsudi）、旅游部长阿里耶夫 叶海亚（Arief Yahya）和印尼投资统筹机构（BKPM）主任托马斯 伦邦（Thomas Lembong）。

在局部内阁会议上，佐科威指示部长们将受地震影响的灾民妥善照顾，包括游客必须疏散至安全的提防。总统也要求相关部门关注灾区受害者和难民的生活必需品和生活环境条件。

佐科威说，他也曾经指示国家处理天灾机构（BNPB）主任Willem Rampangilei、国军总司令空军上将哈迪 查延多（Hadi Tjahjanto）、国家警察总长狄托 卡纳维安（Tito Karnavian）上将以及国家搜索和援助机构（Basarnas）主任 Muhammad Syaugi，积极投入救灾活动。

此前，佐科威原本计划在昨天下午登记注册2019年总统选举候选人后，直接飞往西努省龙目岛。但是，因出于安全考虑该计划而被取消。