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总统发言人证实Heru Budihartono

接任总统秘书处主任

【雅加达点滴新闻网7月18日讯】雅京特区财务和资产管理局局长（BPKAD）赫鲁布迪哈尔多诺（Heru Budi Hartono）接任总统秘书处主任（Kasetpres），接替已被委任为我国驻奥地利 维也纳大使统秘书处前任主任达曼夏赫（Dharmansjah Djumala）职位。

总统秘书处新闻局媒体部主任贝玛姆丁（Bey Machmudin）只是按字母顺序命名的三个顶端人物，即赫鲁布迪哈尔多诺、因德拉·伊斯卡达尔（Indra Iskandar）和M 阿里 瑟迪亚万（M Ari Setiawan）。

“赫鲁布迪哈尔多诺通过三个顶端人物之后选举成为总统秘书处主任。” 贝玛姆丁周二（7月18日）如是说道。

“任何人被选举必须通过学术潜力测试（TPA）后才举行宣誓就职典礼。” 贝玛姆丁如是说道。然而，据获得的信息，赫鲁布迪哈尔多诺已证实委任Kasetpres。虽然贝玛姆丁成为总统秘书处新闻局媒体部主任。副协议媒体新闻和总统秘书处的信息。

有关赫鲁，之前他曾被钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）选为竞选雅京省长副省长候选人。当时钟万学和赫鲁通过独立途径并收集支持Ahok志愿者参选。但最后钟万学选择政党联合，因此与现任省长查罗特 赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）。赫鲁曾经说过，如果钟万学不当雅京特区省长，他将辞去职务。

总统发言人约翰布迪（Johan Budi SP）也已证实雅京特区财务和资产管理局局长赫鲁布迪哈尔多诺接任总统秘书处主任。

约翰说，周一（7月17日）他没有参加佐科威总统领导的最后学术潜力测试会议。约翰解释说，总统秘书处主任人选均通过一个漫长的过程进行筛选。