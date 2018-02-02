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总统参加印大第68届毕业典礼

冀印大成为培育优秀人才的高等学府

【雅加达安达拉通讯社2月2日讯】佐科威总统周五（2月2日）参加在西爪哇德博举行的印尼大学（UI）第68届毕业典礼活动。

在出席该节目之际，总统也为印大民族论坛举行成立仪式，这是一个由学术界，专家学者和印大教授组成的论坛，针对国家重要战略性的议题进行讨论。

印度尼西亚大学（以下简称印大或UI）是印尼历史最悠久的高等学府，位居印尼高等学府的榜首。本校毕业生，数十年来在印尼政界和社会，都扮演了举足轻重的角色。自从1950年建校以来，该校师生不断努力，力求更上一层楼。目前，该校在教研方面，保持着世界一流的水准。就读于该校的大学生，也包括了来自世界各地，如韩国，日本，中国，东盟各国，土耳其，印度，加拿大，美国，澳大利亚以及其他国家的留学生。在国际交流方面，印大与国外多间大学及研究机构建立了多领域的合作关系。

印大校长 穆哈默德阿尼斯（Muhammad Anis）解释说，根据历史第二悠久的英国教育组织Quacquarelli Symonds（QS）所发表的年度QS世界大学综合排名，印大在2017年世界排名为277，高于2016年的325位。同样，2017年印大在亚洲的排名为54。

总统在致词中说：“我确信印大能够成为我国培养优秀人才和具备竞争力的高等学府，印大也将成为国家发展及培训人力资源的重要基地，提高我国在国际舞台的竞争力，以便实现我国全民的欲望成为一个进步和人民富裕的国家。”

总统的演讲立即赢得了全体师生们及嘉宾的喝彩，掌声如雷。

总统也希望我国高等学府特别是印大能为国家可持续性发展和工业4.0的发展，作出最大的贡献。 所谓 “工业4.0”，是通过打造智能制造的新标准，旨在提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及基因工程学的智慧工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。

总统接着说，“技术的发展在很大程度上已经改变了国家和国际的经济，社会和政治格局。传统超级市场的业务已经在”网购“的冲击下处于无法竞争的困境，传统的旅行社也受到互联网电子商务的影响，业绩大幅下降。因此任何行业若不能与时俱进，肯定将面临遭淘汰的命运。”

陪同总统出席该活动的内阁成员，还有经济统筹部长达尔敏纳苏迪安，人类发展与文化统筹部长布安马哈拉尼，财政部长丝莉慕利亚妮，土地与空间规划部长索菲安查利耳和国民建设规划（Bappenas）部长班邦布罗佐内戈罗 以及总统府幕僚长穆尔多科(Moeldoko)退役上将。

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