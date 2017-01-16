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总统出席2017年国军领导人会议

冀国军能随机应对迅速变化的全球局势

【本报雅加达讯】佐科威总统周一在出席2017年国军领导人会议时表示，为应对变化迅速的全球局势，国军须能进行防范措施，随机应变，适应变化，勇敢地面对各种问题与挑战。

佐科威总统周一在雅京东区芝兰卡夫（Cilankap）国军总部Gatot Subroto大会堂举行的2017年国军领导人会议上说：“现在的国际形势变化迅速，我们必须作好防范措施。全球形势每时每刻都在迅速变化，旧的问题还没有解决，新的问题又出现。”

总统还指出，全球经济放缓仍在继续，世界经济增速仍在下降。这表明，世界经济尚未复苏。此外，美国当选总统唐纳德特朗普不久之后就要上任，美国的政策肯定将有许多变化。为此，我们必须迅速采取行动，防范于未然，尤其涉及到每时每刻不断变化的信息技术。

总统举例说，就像电子商务那样，变化如此之快。现在做生意已不须再通过购物中心与现代市场，全部通过网上商店。

他说，现在几乎所有的国家都准备各自的平台，有零售平台，物流平台。为此，如果我们自已没有自已的平台，将难以控制物流的流程。

为此，总统希望各阶层人民迅速行动起来应对变幻莫测与变化迅速的尖端信息科技。