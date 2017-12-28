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总统出席西加联合庆祝圣诞晚会

佐科威勉励信徒：在主的工场里不怕累

【本报讯】佐科威总统与夫人、海洋统筹部长鲁胡特．班柴丹、总统府幕僚长特登．斯杜基，总统府秘书长Heru Budi Hartono，总统特别助理Ari Dwipayana，总统军事顾问Trisno Hendradi空军少将，总统卫队司令Suhartono少将陪同总统出席。

以及前总统美加娃蒂及数位部长、国会议员等政要，还有加里曼丹各地教会的代表与全国各宗教团体的代表，共约15000人出席西加坤甸市Radakng会所举行的联合庆祝圣诞大会。

佐科威总统抵达西加后，先主持西加苏巴迪欧(Supadio)国际机场的启用典礼，及在坤甸市的穆查喜汀清真寺广场颁发土地证给当地居民。

佐科威总统在联合圣诞庆祝大会上勉励信徒说，为主工作不要怕累，在各自的工作场所，各自的专业领域、不怕劳累的为主工作，不怕劳累的为国家与民族的富裕与进步工作。现在你们点燃的蜡烛，代表光明与在黑暗中的指示。光明代表神，代表人类之间互相友爱，互相尊敬。这也是印尼民族现在与未来所需要的，在多元的宗教与社会中生活。多元的社会与多元的宗教需要以爱心来建立殊途同归的社会。

佐科威总统确信，心里有爱就能够互相尊重、互相照顾、心里就有平静，国家就有平安，整个世界就会有和平。

大会筹委会总主席佐南（矿务与能源部长）说，很高兴全国性的庆祝圣诞大会能够在西加里曼丹顺利举行，这表示西加是一个多元的社会，并获得多元宗教与多元族群的支持。

这次圣诞大会的主题是“愿平安在你心中作主”，副题是“透过圣诞，让平安与喜乐在我们当中实现基督的和平”。