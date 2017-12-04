Monday, December 4th, 2017 | Posted by

总统出席第72届教师节活动
佐科威不忘感谢老师的谆谆教导

周六（12月3日），佐科威总统出席在西爪哇勿加西Patriot体育馆举行的2017年第72届我国教师节和印尼教师协会(PGRI)周年纪念活动并致辞。

周六（12月3日），佐科威总统出席在西爪哇勿加西Patriot体育馆举行的2017年第72届我国教师节和印尼教师协会(PGRI)周年纪念活动并致辞。

 

【雅加达 Tribunnews新闻网123日讯】周六（123日），我国总统佐科威在新闻与媒体主任贝玛姆丁（Bey Machmudin）陪同下，出席在西爪哇勿加西Patriot Candrabhaga,体育馆举行的2017年第72届我国教师节和印尼教师协会(PGRI)周年纪念活动。在致辞上，总统呼吁我国教育必须避繁就简，简单和大智慧就是美。

佐科威总统演讲时说：“教师在承担对国民的教导的任务，执行人道主义和文明的任务，教诲国民在正规的道路上长大成人，实现生活的真理和培养一颗善良的心，是教师的巨大任务和使命，因此教师的任务事务轻易被替代的神圣使命。”

此外，总统也对PGRI主席Unifah Rosyidi提出的期望作出了答复。

其中之一是PGRI希望政府能致力于贯彻执行教师和大学讲师的专业认证的法律地位，更快颁发教师和大学讲师的专业认证。对教师们的需要，总统答应将与相关部门召开会议，包括教育部和发挥公务员效能与官僚改革部(MenPAN RB)部主管。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199753

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