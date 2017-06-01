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总统出席班渣西拉诞生日纪念活动并发表演讲

对任何反班渣西拉社会组织将采取明确步骤

【本报雅加达讯】佐科威总统周四（1/6）在雅加达外交部班渣西拉大楼出席班渣西拉诞生日纪念活动时表示，政府将对任何反班渣西拉社会组织与运动采取明确步骤。

总统说，印尼民族天生就是一个多元化民族，这是命中注定，谁也改变不了。从沙横到马老奇是多样化，各不同的民族，各不同的语言、习俗、宗教、信仰结合在一起，组成了印度尼西亚，这就是我们的国家，这就是我们的建国5项原则班渣西拉与殊途同归。

然而，我们的多样化总是受到考验与威胁。有人试图改变班渣西拉走向极端的意识形态，他们总是滥用社会媒体、虚假消息与不符合民族文化的仇恨言论散布不容忍思想意识。

总统提醒说，我们必须向经历极端主义和社会冲突以及内战的国家吸取他们恶劣的经验教训。为此，我们可以通过班渣西拉与45年宪法以及在印尼统一国家和殊途同归框架下加强我们的意识形态来避免这些问题，那样我们就可以和睦相处与互助合作建设我们的国家，使我们的国家走向繁荣富强的道路。

总统说：“以班渣西拉，我们将成为国际社会的榜样，在全球多元化社会中建立一个和平、公平与繁荣的生活。”

为此，总统邀请伊斯兰学者，习经院教师，牧师，神父，和尚，教育家，文化人和艺术家，媒体，政府官员，军警人员以及社会人士共同维护班渣西拉。

此外，我们也必须加深对班渣西拉的理解，在宗教讲座和教育材料，在社交媒体的新闻报道和辩论中都必须以班渣西拉意识形态为原则。