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总统出席民心党特别协商会议表示

应能区别批评与散布仇恨和政变阴谋含义

【本报雅加达讯】佐科威总统周三在雅京东区Bambu Apus街民心党（Hanura）办公室出席民心党全国特别协商会议时表示，我们应能区别批评与散布仇恨、侮辱、煽动和政变阴谋含义。

佐科威总统说：“不要让我们的精力花在无必要与非生产性的事情上，正如近来我们所经历的那样。批评与侮辱有何区别？人们现在忘记了，哪个是批评哪个是丑化他人，他们已不能区别开来。”

现在的批评已成为煽风点火的代名词。其结果是，印尼民族的正能量白白地消耗掉。

“批评与煽动，批评与仇恨，批评与政变阴谋，差之千里。不要让我们的能量花在这些事情上。“总统说。

当印尼民族的能量被消耗掉时，我们的建设与建设计划将被遗忘。

接着，佐科威总统讲述有关巴布亚的问题。为了巴布亚的建设，当他规定那里的燃油价必须与印尼其他地区的价格一样时，却受到了某些方面的贬低与侮辱。特别是当国油公司PT Pertamina必须承担8000亿盾昂贵的燃油运输费时，他们的嘲笑变本加厉。

总统说：“以前我们给燃油补贴3.000兆盾时大家都没话说，现在为了巴布亚人民的福利，为什么吵呢？难道这向以来在巴布亚的燃油价格每公升60,000盾，对他们的不公平待遇还不够吗？”