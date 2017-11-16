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总统出席国民民主党第四届全国工作会议并致辞

苏里亚巴罗宣布支持佐科威为2019年总统候选人

【雅加达综合媒体11月15日讯】周三（11月15日），国民民主党（NasDem）中央理事会总主席苏里亚巴罗(Surya Paloh)（JIExpo Kemayoran）举行第四届全国工作会议（Rakernas）上宣布佐科威（Joko Widodo）为国民民主党支持和推举的2019年总统候选人。

苏里亚巴罗在致辞中称，佐科威总统在执政三年多的卓越政绩，有目共睹，这完全已是毫无疑问的事实了。苏里亚巴罗甚至说，我国第一任总统翁加诺（BK）留下的治国理政的使命和梦想已逐渐由佐科威总统一一实现。因此，国民民主党毫无犹豫宣布坚定支持和推举佐科威为2019年总统选举候选人，因为国民民主党深信，佐科威总统将继续带领我们各民族迈向更幸福的康庄大道。

国民民主党在国会拥有35个席位（6.72%），斗争民主党（PDIP）在国会占有109个席位（18.95%）。大印尼行动党（Gerindra）占据73个国会席位（11.81%）。意味着，没有一个政党能达到参选总统门槛 (presidential Threshold) 必须维持有国会席位的20%规定。因此，国民民主党给佐科威的支持将非常关键和重要。

出席为国民民主党第四届全国工作会议主持开幕礼的佐科威总统在致词中强调，为了赢得国际激烈的竞争，我国需要大刀阔斧的改革，职业与工作道德，提高国民生产力和进行破釜沉舟的思维与观念创新。我们必须与时俱进，才能在国际竞争舞台上立足，求得生存与发展空间。

佐科威总统说,新加坡仅有四个民族，阿富汗仅有7个部落，阿富汗长期战乱仍频，让老百姓民不聊生，而我国拥有逾700个不同的民族和语言，因此总统也呼吁国民民主党必须协同扮演重要角色，凝聚我国多元化统一的国家和维护我国多元化团结殊途同归的精神。