Friday, December 29th, 2017 | Posted by

总统主持16个统一油价分配站启用仪式
提升落后与偏远地区生活水平

佐科威总统（右三）在西加坤甸主持统一油价分配站启用仪式，在纪念碑上签字，国营企业部长丽妮.苏玛尔诺（左三），矿务与能源部长佐南（右）在旁见证。

佐科威总统（右三）在西加坤甸主持统一油价分配站启用仪式，在纪念碑上签字，国营企业部长丽妮.苏玛尔诺（左三），矿务与能源部长佐南（右）在旁见证。

佐科威总统（右三）在经济统筹部长达尔敏．纳苏帝安(左三), 财政部长丝丽.穆莉雅妮(左二), 金融服务管理局局长温波(右二), 央行总裁阿古斯(右一), 印尼证交所所长迪托（左一）的陪同下，主持证券交易所年终闭市按钮仪式。

佐科威总统（右三）在经济统筹部长达尔敏．纳苏帝安(左三), 财政部长丝丽.穆莉雅妮(左二), 金融服务管理局局长温波(右二), 央行总裁阿古斯(右一), 印尼证交所所长迪托（左一）的陪同下，主持证券交易所年终闭市按钮仪式。

 

【本报讯】佐科威总统在西加省坤甸国油公司为6个地区的16个统一燃油价格分配站主持启用仪式。提升落后与偏远地区人民的生活水平。

 

总统在致词时说，政府设法提高最落后地区、最前方及最边沿(3T)地区人民的生活水平，对当地社会实现公平与平等政策，供应他们与繁荣城市统一的燃油价格。

公平与平等的能源政策，是实现建国五原则的第五条原则，即全国人民享有公平与平等的社会资源。让在偏远地区的人民也享受到与城市一样的燃油价格。使偏远地区的经济也如城市一样能够逐渐发展起来，进而改善偏远地区人民的生活。

最重要的是需要有监督的机构，希望地方政府、民众与各机构参与监督。使统一燃油价格政策真正对偏远地区人民有益。

16个统一油价分配站，即4个在巴布亚与西巴布亚，1个在北马露姑，5个在加里曼丹，1个在苏拉威西，1个在东爪哇，及4个在廖内群岛。

国油公司总经理艾利亚(Elia Massa Manik)强调，至今国油公司今年已完成54个统一油价分配站。按计划2017年将完成54个在全国统一油价分配站。虽然其间面对一些挑战，如地形的困难或很难达到的地区交通运输上的难题。但国油公司确信能够在政府预定的时间里完成任务。

2017年快要结束的时候，在各方的协助下，国油终于不负所托完成了困难的任务。政府的目标是自2017年到2019年要完成150个统一油价分配站。

接下来，国油公司将继续完成第二阶段的目标，于2018年透过陆路或水路，建立另外50个统一油价分配站。

艾利亚说，国油公司是国营企业，有义务完成政府的使命，将燃油公平及以统一的价格分配到全国各地区。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202160

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