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总统主持雅京至苏哈机场列车通车仪式

佐科威冀雅京政府对列车提供津贴

【本报讯】佐科威总统昨日主持雅京至苏机场列车通车仪式，总统对雅京至苏哈机场的列车运作情况表示满意， 佐科威总统昨日下午自苏卡诺哈达第三机场乘坐机场列车至雅加达中心区新苏迪曼站，事后总统对该列车的安全与设备表示满意。

佐科威总统到了雅加达中区的新苏迪曼站后，提醒列车操作员说，除了安全之外，更重要的是每班列车能够准时出发与准时到达，换句话说从雅京至机场的时间只须55分钟。

总统接著说，当初设计雅加达至苏哈机场的列车能够与雅加达其他大众列车相连接。目前政府正加速兴建轻轨列车，预计将于2019年竣工。

原则上所有列车都可以相接，专用道公车(Busway)，轻轨列车(LRT)、捷运系统列车(MRT)、机场列车与快速火车将可以互相连接。

总统也提及民众所须支付雅京至苏哈机场列车的费用，目前的定价是从雅京至苏哈机场的列车车票是每人7万盾，这价格应该是连票的价格。

佐科威总统也希望雅京省长阿尼斯，考虑对雅京至苏哈机场列车提供津贴。目前该列车的票价是每人每次7万盾，我们希望有了该列车后，可以减少雅京至机场的私人汽车，可以减少至机场的塞车情况。