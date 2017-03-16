Thursday, March 16th, 2017 | Posted by

总统主持西加巴陶边境哨站落成仪式
冀望提振边界经济发展

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佐科威总统周四在西加巴陶（Badau）主持印马综合边境哨站落成仪式后与出席嘉宾合影。

 

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佐科威总统与公共工程部长巴苏基和西加省长科内利斯一起按钮。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统周四在西加巴陶（Badau）主持印马综合边境哨站落成仪式。总统希望边境哨站的建成将能提振边界的经济发展。

总统说：”现在西加边境哨站已有3个，那就是Entikong，Aruk和Badau，全都已建成，这是印尼人民的骄傲。我已7次来到西加，包括今日主持西加巴陶边境哨站落成仪式。”

总统补充说：“现在边境哨站有了，但还不够，还需要在边境建现代市场，让人们享受经济发展。”

此外总统还明确表示，边境哨站建成后还需要进行边境综合管理，杜绝所有的走私活动，让国家有收入。西加里曼丹省省长科内利斯表示，Badau边境哨站早已为社会各界所期待，成为印尼整个民族的骄傲。

“总统和内阁部长对建设的关注竟是如此之大，我们西加人民非常感谢与感到骄傲”科内利斯如斯说。

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  • 边境

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