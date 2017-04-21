Friday, April 21st, 2017 | Posted by

总统主持梭罗克雷威尔重建市场启用仪式
冀望传统市场不输给超市

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佐科威总统周五主持梭罗克雷威尔市场（Pasar Klewer）重建市场启用仪式。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统周五到梭罗克雷威尔市场（Pasar Klewer）主持重建市场启用仪式。该市场在2014年年底被烧毁后重建。

在致辞中，佐科威总统声称，克雷威尔市场是梭罗市图标之一。因此，总统希望该市场虽然是传统市场的形式，但不可输给既有的超市。克雷威尔市场必须成为现代化与安全的传统市场。

总统希望，主顾和买家来到克雷威尔市场感到安全，没有小偷。在市场内，气氛应该是有序的，舒适的，可与商家讨价还价。另外，做生意的也要和气待人，卖的东西质量也要好，而且价格实惠。

Klewer市场不仅卖本地产品，也卖其他地区的产品，比如Sragen，Karanganyar，Klaten，Boyolali，Sukoharjo，Tegal，Pekalongan，Jepara和Cirebon的产品。“这些产品可向国内外市场推销，亦即可出口。”总统说。

总统说，克雷威尔市场（Pasar Klewer）重建经费10％由梭罗市地方预算负责，即160亿盾。剩余的从国家收支预算支出。

“因为我们的预算被用于全国性，从沙璜到马老奇。因此必须好好分配，使所有的地区都分配到。”总统说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180836

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