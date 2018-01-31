Wednesday, January 31st, 2018 | Posted by

总统一行安全返回雅京
佐科威荣获阿富汗最高荣誉奖章

雅京周二（30日）早上，国家军警高层纷纷到雅京哈林空军机场在滂沱大雨中迎接成功访问南亚五国的佐科威总统和第一夫人伊莉雅娜及随同成员。

雅京周二（30日）早上，国家军警高层纷纷到雅京哈林空军机场在滂沱大雨中迎接成功访问南亚五国的佐科威总统和第一夫人伊莉雅娜及随同成员。

 

【雅加达点滴新闻网130日讯】 经过一周风尘仆仆的劳累行程，我国总统佐科威和第一夫人伊莉雅娜及随同人员，周二（30日）早上已安全抵达国门。

对南亚五国的访问中，最受国内传媒瞩目和获得各政党领袖盛赞的莫过于佐科威总统冒恐怖袭击的风险，依然前往阿富汗首都喀布尔访问，因为佐科威抵达阿富汗之前，上周六（27日），尔市中心公立共和国医院大门前发生一起自杀式汽车炸弹袭击，而故造成103人丧命和235人受轻重伤的恐怖袭击事件。

时隔几天，阿富汗一所军营又发生一起由伊斯兰国组织策划的恐怖袭击血腥事件。

在枪林弹雨和草木皆兵的阿富汗访问期间，佐科威拒绝穿上阿富汗安全机构提供的防弹马甲。佐科威的大胆勇气，不仅获得我国各界的尊重和敬佩，阿富汗政府也高度赞赏佐科威的勇气，因此，阿富汗总统阿什拉夫加尼艾哈迈德扎伊(Ashraf Ghani Ahmadzai)为了表达对佐科威的勇气和感谢他的冒恐袭趾凤乡访问阿富汗，授予佐科威总统阿富汗最高荣誉奖章加济阿曼诺拉汗奖章(Ghazi Amanullah Khan Medal).

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