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快速计数结果显示钟万学得票率大幅落后

市民依然挤满省长官邸前大厅堂送花为其打气

【本报雅加达讯】4月21日早上或在2017年雅加达地方首长选举两天后，上百名市民如平时一样挤满了省长官邸前大厅堂。

虽然根据一些民调机构的快速计数结果钟万学与查罗特的得票率大幅落后对手，但市民依然如平时一样挤满了省长官邸。

他们想要与钟万学省长合影和告状。在早上07时左右，市民就已在省长官邸前大厅堂排队。

他们排成两排。要与钟万学合影的市民在左边。

钟万学在早上08时左右抵达省长官邸。钟万学直接与他们亲切交谈并合影。直到早上09时05分，钟万学还在招待他们。

一名省长官邸临时工人阿普对记者说道：“早上6点我在前面打扫。当时已经有十几个人在大厅堂排队。”

一位名叫克拉丽莎的女子称与3名同事到国家纪念碑晨跑后来到省长官邸。

克拉丽莎说道：“我们都是阿学先生的粉丝。”

钟万学自从担任雅加达副省长就已开始在省长官邸前大厅堂接受居民的告状和合影。

在省长官邸前大厅堂摆放椅子和桌子，也为居民准备咖啡和茶水以及饼干。

4月21日早上，在省长官邸前大厅堂旁边摆着一个上面写有“阿学先生我们爱你”字眼的花圈。此花圈是市民在2017年地方首长选举与“亵渎宗教”案庭审结束后对钟万学省长的支持。

不仅如此，已有上百名市民在省长官邸前大厅堂等待钟万学的到来。他们如平时一样，从刚才早上，上百名市民就已挤满了大厅堂，他们都要与钟万学合影和告状。

这上百名市民手里拿着玫瑰花要送给钟万学为其打气。一名Kebon Jeruk镇居民弗洛伦斯说刻意带了数十朵玫瑰花。

弗洛伦斯告诉记者：“为庆祝卡娣妮日，我刻意带了这些玫瑰花，也为钟万学先生打气。”

有些市民含着泪将玫瑰花递给钟万学。

其中一名居民说道：“钟万学先生，继续战斗下去。”

钟万学回答说：“好的，谢谢你。