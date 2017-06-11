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律师团要求确保钟万学在监狱里的人身安全

【雅加达罗盘网11日讯】钟万学辩护律师 I Wayan Sudirta要求警方能确保钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）在监狱里的人身安全。

“总而言之，我要律师团要求钟万学在监狱里可以获得执法机构的保障钟万学的人身安全。” 周六（10/6），钟万学辩护律师在电话中如斯说道。

I Wayan Sudirta 表示，钟万学被拘留在Cipinang监狱时曾经受到人身安全的威胁，警方最终才决定将钟万学从Cipinang 监狱转移到德博（Depok Kelapa Dua）警察防暴机动部队总部（Mako Brimob）拘留。总不能把事情尤其是牵涉到人身安全的威胁，绝对不可以轻视。钟万学辩护律师 I Wayan Sudirta这样表示。

虽然如此，当I Wayan Sudirta被问到有关钟万学将转移到哪个监狱拘留时表示，目前尚无法确定，因为需要等到全部的案件的档案转移至雅京北区地方法庭后才决定。随着钟万学决定撤回上诉要求，检察官也决定不再向雅京北区法官提出上诉，从此，钟万学依法已经正式成为囚犯。I Wayan Sudirta接着说。

众所周知，雅京北区地方法院公诉检察官撤销对雅京北区地方法庭的上诉，因为雅京北区检方要求法官判处钟万学一年有期徒刑缓期两年执行，不料法庭的判决比检方要求的更重，即坐牢两年，而且不得缓刑。