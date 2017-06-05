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强行驱散讨论会与焚烧书本属于横行霸道不法行为

【雅加达CNN新闻网讯】原来最近引起媒体关注的民间社会组织的横行霸道不法行为从很久以前就已出现，比如强行驱散讨论会或是禁止书本发行。

安全与战略研究所研究员班庞·鲁克敏托（Bambang Rukminto）上周日（6月4日）如斯说。

班庞援引《国际刑事法院罗马规约》第7条第2款称，横行霸道不法行为是故意剥夺某个群体的族群、种族、宗教、性别、政治观点等基本权利的行为。

班庞称，因而，驱散学术研讨会、书评会、电影播映等的行为属于横行霸道不法行为。

班庞说道：“如果关系到群体或集体身份，那么驱散书评会等等也可以说是横行霸道不法行为。”

班庞是指以前一些穆斯林民间社会组织包括保守派穆斯林组织“捍卫伊斯兰阵线”（FPI）在内的各种横行霸道不法行为。

据悉，在宗教亵渎案发生之前，“捍卫伊斯兰阵线”不时强制进行驱散，比如2012年在雅加达强行驱散由艺术文化中心Komunitas Salihara举办的《信仰、大爱和自由》新书发布讨论会。

2014年在泗水召开的陈马六甲（Tan Malaka）专书的读书会也受到“捍卫伊斯兰阵线”抗议。2016年4月在日惹举办的标题为“Lady Fast”画展也被驱散。

在2016年5月，一个原订在万隆Padjadjaran大学召开的学术研讨会也受到“捍卫伊斯兰阵线”抗议。当时，此保守派穆斯林组织逼迫主办方取消该以马克思主义为主题的研讨会。

班庞称，在这诸多民间社会组织的横行霸道不法行为案件中，其中大多数，警方并没有立案处理。实际上，警方有充分权利调查在社会上发生的犯罪行为。

为防止未来再发生这种横行霸道不法行为案件，邦庞建议现任的警察总长不要选择性侦查案件。

班庞说道：“所以全靠警方明确的态度。”

班庞称，对在亵渎宗教案发生之前成为某个民间社会组织的横行霸道不法行为受害者的忽视态度，他对此感到担忧。

班庞说道：“比如马都拉三邦县什叶派朝圣者被驱赶案件，直到现在都还未解决。”

此前，Safenet网络（东南亚意见与言论自由组织）发表一项民调资料显示，随着钟万学案件进入法律程序，民间社会组织的横行不法行为已蔓延到全国各地。

Safenet网络的数据显示，在2017年1月至5月期间，有59个人成为民间极端组织横行不法行为的受害者，其中大多数发生在西爪哇地区。

其中两起引起公众注意的案件时发生在苏西省索罗克（Solok）市和雅加达东区芝庇南-姆亚拉（Cipinang Muara）镇的案件。