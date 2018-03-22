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强力反击阿敏赖斯对佐科威总统的批评

总统府发言人约翰称鲁胡特的发言不代表总统府

【雅加达SuaraKarya.新闻网3月21日讯】总统发言人约翰布迪（Johan Budi SP）声称，海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹 (Luhut Binsar Panjaitan) 的发言不代表佐科威总统的态度。

“鲁胡特班查伊丹的发言不代表佐科威总统的态度。这是很明确和需要强调的。”布迪周三（3月21日）在雅京如是表示。

周一(3月19日)在雅京一场海洋事务座谈会上突然脱稿演讲，严厉批评国民使命党（PAN）建党元老阿敏赖斯（Amien Rais）最近在万隆自鸣得意批评佐科威-卡拉政府向全国多地分发土地证是欺骗人民的政治动作，仅是为了塑造佐科威个人形象。对此，鲁胡特非常不以为然，他建议应该先检讨自己是否清廉，反省自己的所做作为是否曾对国家社会有贡献，否则就不配批评他人。

这位退役陆军上将鲁胡特的发言，立马在社交媒体上引起多方的争议。

鲁胡特虽然没有指名道姓，但是民众心知肚明他指的哪位人物。因此国民使命党纷纷作出了回应，为阿敏赖斯辩护。

这位海洋事务统筹部长鲁胡特的发言向来快言快语，其中包括批评雅京特区省长阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）刚上任时想落实竞选诺言停止填海造地工程的计划。

“鲁胡特的讲话是在一个研讨会上发表，他的发言风格如此真实和坚定，但不反映总统和政府的态度，仅是鲁胡特的个人见解。比如在言辞方面，鲁胡特和阿敏赖斯也同样有着直爽的态度。”布迪如是说。

鲁胡特和阿敏赖斯之间的口水战也引发了我国第六任总统苏西洛尤多约诺（SBY）的关注和回应，苏西洛认为政府不要傲慢而应该勇于接受民众的批评。权力是人民授予的，国家更不是建立在绝对权力的基础上，政府应该聆听人民的声音，得民心者得天下。苏西洛在西爪哇普沃加达民主党西爪哇之旅的新闻发布会上如是说道。