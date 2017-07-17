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建设团结党雅京总部

Djan Faridz阵营受到不明分子攻击

【雅加达罗盘报新闻网7月16日讯】周日（7月16日）凌晨，由Djan Faridz阵营控制的建设团结党（PPP）雅京总部受到不明分子攻击，雅京首都警察立即派遣多名警员到现场维持秩序防范冲突事件失控而影响社会治安。

赞法利兹（Djan Faridz）阵营建设团结党（PPP）中央理事会副主席Humphrey Djemat质疑罗马胡穆兹 (Romahurmuziy) 或称罗米阵营是攻击事件的幕后者。

据报道，周日凌晨约02.00, 位于雅京中区Diponegoro街的赞法利兹阵营建设团结党总部遭到一群不名分子蜂拥而至，破门强入PPP办公室，而导致部分建筑物损坏。目前雅京首都警察正在进行调查事件的肇事者。