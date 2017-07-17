Monday, July 17th, 2017 | Posted by

建设团结党雅京总部
Djan Faridz阵营受到不明分子攻击

web5177e

周日（7月16日）早上，由Djan Faridz阵营控制的建设团结党（PPP）雅京总部受到不明分子攻击，雅京首都警察多名警员严厉看守现场。

 

【雅加达罗盘报新闻网7月16日讯】周日（7月16日）凌晨，由Djan Faridz阵营控制的建设团结党（PPP）雅京总部受到不明分子攻击，雅京首都警察立即派遣多名警员到现场维持秩序防范冲突事件失控而影响社会治安。

赞法利兹（Djan Faridz）阵营建设团结党（PPP）中央理事会副主席Humphrey Djemat质疑罗马胡穆兹 (Romahurmuziy) 或称罗米阵营是攻击事件的幕后者。

据报道，周日凌晨约02.00, 位于雅京中区Diponegoro街的赞法利兹阵营建设团结党总部遭到一群不名分子蜂拥而至，破门强入PPP办公室，而导致部分建筑物损坏。目前雅京首都警察正在进行调查事件的肇事者。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187674

Posted by on Jul 17 2017. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added