Sunday, April 2nd, 2017 | Posted by

建设团结党赞法利兹阵营
宣布支持佐科威总统参选2019年总统选举

【雅加达REPUBLIKA新闻网讯】建设团结党中央理事会（DPP PPP）代表大会雅加达版本总主席赞法利兹（Djan Faridz）宣布全面支持佐科威（Jokowi）为2019年总统选举候选人。

“建设团结党决定将全力支持佐科威蝉联总统宝座。” 建设团结党总主席赞法利兹周六（1/4）在雅京通过书面如此声明。

赞法利兹在召开 建设团结党区委会（DPW PPP）全国协调会议（Rakornas）恳亲会后如此表示。这位原公共工程与房屋部长赞法利兹宣布对支持佐科威为2019年总统候选人正式签署了协议。

赞法利兹阐明，建设团结党干部除了将不遗余力全面支持佐科威为2019年总统候选人以外，建设团结党也鼎力支持2017年雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja

Purnama）与副省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）

搭档荣登雅京特区省长副省长宝座。

这次建设团结党区委会全国协调会议恳亲会上，出席见证者有来自雅京省长钟万学，34个DPW PPP和416县级建设团结党分区理事会（DPC PPP），秘书和 会议主席共有1500人前来参加。

 

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