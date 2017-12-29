Friday, December 29th, 2017 | Posted by

建设团结党同意继续支持利德宛
为2018年西爪哇省长候选人

万隆市长利德宛卡米尔和他的妻子Atalia Praratya。

万隆市长利德宛卡米尔和他的妻子Atalia Praratya。

 

【雅加达安塔拉新闻网1228日讯】建设团结党中央理事会（DPP PPP）同意继续支持现任万隆市长利德宛卡米尔（Ridwan Kamil）为2018年西爪哇省长候选人。

建设团结党决定支持利德宛卡米尔为2018年西爪哇省长候选人。” 建设团结党中央理事会秘书长撒尼（Arsul Sani）周四（1228日）在雅京国会大厦如是说道。

根据撒尼说，卡米尔原先获得国民民主党（NasDem）、民族复兴党（PKB）和从业党（Golkar）的支持。

在从业党撤回支持质疑其搭档人选为副省长候选人后，撒尼说，民族复兴党也质疑卡米尔的搭档候选人，但是建设团结党和国民民主党没有质疑其候选人。

建设团结党希望民族复兴党不会质疑利德宛的搭档候选人是由哪一个党团。卡米尔至今仍然为2018年西爪哇省长选举遴选候选人。” 撒尼说。

撒尼说：“2018年西爪哇省长选举可以通过建设团结党、国民民主党或利德宛卡米尔进行注册。

撒尼希望卡米尔搭档候选人的名字能够在明年15日公布，因为这仍然是建设团结党的一系列纪念活动的日子。据撒尼介绍，建设团结党一开始时就支持利德宛卡米尔作为西爪哇省长候选人。并推举建设团结党干部的名字Uu Ruzhanul为搭档西爪哇副省长候选人。

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