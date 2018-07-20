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廖岛蒸汽发电厂项目贿赂案

社会部长伊德鲁斯被肃贪会传唤

【罗盘报新闻网雅加达7月19日讯】周四（7月19日） 社会部长伊德鲁斯 玛尔哈姆（Idrus Marham）因第一廖岛蒸汽发电厂（PLTU Riau-1 ）贿赂案而被肃贪会（KPK）传唤作为涉嫌贪污案件的证人。

“我被肃贪会传唤作为国会议员Eni Maulani Saragih/ EMS和企业商人Johannes Budisutrisno Kotjo / JBK的证人。” 伊德鲁斯说。

此前，肃贪会于周五（7月13日）在雅京Widya Chandra 社会部长伊德鲁斯 玛尔哈姆的官邸逮捕了国会第七委员会副主席EMS。

那时，伊德鲁斯正在举办他儿子的第一个生日活动。周五（7月13日） 肃贪会还确定企业家JBK 为贿赂嫌疑人。

肃贪会调查小组发现了从Audrey Ratna Justianty / ARJ转移到Tahta Maharaya的资金转移。ARJ 是JBK 的秘书，而Tahta Maharaya是EMS工作人员的侄子。 据肃贪会称，EMS收到的贿赂总额为48亿盾，承诺费为3万5000兆瓦发电厂项目合同价值的2.5％。

据称JBK贿赂EMS是为第一廖岛蒸汽发电厂签署合作铺平道路。接下来，肃贪会还计划审查国有电力公司（PLN）总经理Sofyan Basir为证人。