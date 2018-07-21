Saturday, July 21st, 2018 | Posted by

廖岛蒸汽发电厂项目贿赂案
国电公司总经理Sofyan Basir被肃贪会传唤

国电公司总经理Sofyan Basir周五（7月20日）被肃贪会调查。

国电公司总经理Sofyan Basir周五（7月20日）被肃贪会调查。

 

【罗盘报新闻网雅加达720日讯】周五（720日）国营电力公司（PLN）总经理Sofyan Basir被肃贪会（KPK）调查。

 

肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）透露，国营电力公司总经理Sofyan将作为第一廖岛省蒸汽发电厂（PLTU Riau-1）建设合作协议有关贿赂案件的证人。

根据费博里斯说，主要调查嫌疑人Sofyan的住家和办事处后并加深PLNPLTU Riau-1项目合作计划中的作用。

肃贪会已将Eni Maulani Saragih / EMS列为受贿案嫌疑人，该案件涉及在廖省兴建PLTU Riau-1蒸汽发电厂的合作协议。据称，EMS已收到了5亿盾的贿赂，这是PLTU Riau-1建设合作项目价值2.5％的承诺费的一部分。

该费用是由Black Gold Natural Resources Limited的股东Johannes Budisutrisno Kotjo / JBK授予。 据称，与PLTU Riau-1发展相关的合作签署过程贿赂顺利进行。肃贪会怀疑收到5亿盾的贿赂是JBK的第四次贿赂EMSJBKEMS的贿赂总额达到48亿盾。 201712月的第一次贿赂金额为20亿盾。 其次，本年3月的贿赂金额达到20亿盾和第三次68日的贿赂金额达到3亿盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220490

Posted by on Jul 21 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added