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廖岛蒸汽发电厂项目贿赂案

国电公司总经理Sofyan Basir被肃贪会传唤

【罗盘报新闻网雅加达7月20日讯】周五（7月20日）国营电力公司（PLN）总经理Sofyan Basir被肃贪会（KPK）调查。

肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）透露，国营电力公司总经理Sofyan将作为第一廖岛省蒸汽发电厂（PLTU Riau-1）建设合作协议有关贿赂案件的证人。

根据费博里斯说，主要调查嫌疑人Sofyan的住家和办事处后并加深PLN在PLTU Riau-1项目合作计划中的作用。

肃贪会已将Eni Maulani Saragih / EMS列为受贿案嫌疑人，该案件涉及在廖省兴建PLTU Riau-1蒸汽发电厂的合作协议。据称，EMS已收到了5亿盾的贿赂，这是PLTU Riau-1建设合作项目价值2.5％的承诺费的一部分。

该费用是由Black Gold Natural Resources Limited的股东Johannes Budisutrisno Kotjo / JBK授予。 据称，与PLTU Riau-1发展相关的合作签署过程贿赂顺利进行。肃贪会怀疑收到5亿盾的贿赂是JBK的第四次贿赂EMS。JBK对EMS的贿赂总额达到48亿盾。 2017年12月的第一次贿赂金额为20亿盾。 其次，本年3月的贿赂金额达到20亿盾和第三次6月8日的贿赂金额达到3亿盾。