Tuesday, August 28th, 2018 | Posted by

廖内第一蒸汽发电厂舞弊案
前国会议长诺凡多之子被肃贪会传唤

前国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）之子Rheza Herwindo

前国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）之子Rheza Herwindo

【雅加达827日讯】前国会议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）之子Rheza Herwindo被肃贪会（KPK）传唤。这次传唤与电子身份证（e-KTP）项目的贪污案件无关，但肃贪会最近进行的调查涉及嫌疑人伊德鲁斯玛尔哈姆（Idus Marham）有关廖内第一蒸汽发电站（Riau-1 PLTU）的舞弊案。

heza Herwindo被肃贪会传唤作为伊德鲁斯玛尔哈姆的证人。”肃贪会公共关系主任费博里斯（Febri Diansyah）周一（827日）对记者如是说道。

在肃贪会的调查时间表中，Rheza作为PT Skydweller Indonesia Mandiri董事。肃贪会尚未透露Rheza或该公司对该案件的来龙去脉。

不仅Rheza，诺凡多也被传唤。此外，调查人还传唤作为伊德鲁斯的4名证人，即被当选的谈满光县长M Al Khadziq、私营雇员Audrey Ratna、国会（DPR）专家Throne Maharaya以及PT Nugas Trans Energi Indra Purmandani经理。

在这种情况下，肃贪会确定了3名嫌疑人，即国会第七委员会副议长埃妮（Eni Maulani Saragih）、商人约翰尼斯（Johannes B Kotjo）和前社会部长伊德鲁斯玛尔哈姆。

本案始于713日就地逮捕（OTT）行动中。肃贪会在伊德鲁斯住邸逮捕了埃妮。

逮捕后，肃贪会确定了两名嫌犯，即埃妮和约翰尼斯。据称，埃妮收到了约翰尼斯的贿赂，作为与Riau-1 PLTU项目有关的黑金自然资源有限公司（Blackgold Natural Resources Limited）股东。

肃贪会将伊德鲁斯列为嫌疑人。据称，如果PLTU Riau-1项目由约翰尼斯执行，埃妮将获得来自约翰尼斯150万美元相同的承诺。

 

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