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应对2019年总统副总统选举

苏西洛确定民主党将推举候选人参选

【雅加达Liputan6.新闻网5月8日讯】周一（5月8日）民主党（PD）在西东努省龙目岛Mataram召开全国工作会议（Rakernas）。民主党中央理事会和全国地方理事会所有领导人都来参加。其中一个讨论议题是民主党将推举候选人参选2019年总统副总统选举。

“民主党与其他民众能够如愿成功推举2019年总统副总统候选人，国家的未来将会有贤明和负责任的领导者。”民主党总主席亦是我国第六任总统苏西洛尤多约诺（Susilo Bambang Yudhoyono）周一（5月8日）在西东努省龙目岛Mataram 如是说道。不过，苏西洛承认，如果要透露2019年总统副总统候选人，未免太过早。苏西洛说，在这一年里，还有很多议程和问题必须得到民主党的支持和解决。

苏西洛继续说，民主党将由自己的干部或联盟政党推举总统副总统候选人。

“我们在2014年不推举和支持总统副总统候选人。但在2004年至2009年我们已经成功推举我们民主党的总统和副总统候选人。”苏西洛如是说道。