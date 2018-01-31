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应对大规模国内恐怖主义活动 国军必须参与

【雅加达Liputan 6网】国防部长里亚米扎尔德里亚库杜 （Ryamizard Ryacudu）表示，要应对国内恐怖主义的威胁，必须涉及到国军的参与和支持，尤其在维护国家主权不受到外来恐怖主义的威胁。

“有关应对大国莫的恐怖主义的威胁必须有国军的积极参与，特别是若国家主权受到严重威胁之际，小规模的反恐活动可由警察部队处理，但是全国性大规模的反恐必须涉及到国军的参与。”周一（29/1)，国防部长里亚米扎尔德里亚库杜 和国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将在与国会第一委员会举行会议时如是说。

里亚米扎尔德举例称，伊斯兰国极端组织（ISIS）是全球性的恐怖主义组织，对我国社会安全和国家主权的巨大威胁绝对不可掉以轻心。

里亚米扎尔德认为，为抑制伊斯兰国极端组织的潜在威胁，单靠警察的力量是绝对不够，必须有国军的支持和配合，因此必须不断提升我国军事力量，因为伊斯兰国极端组织也拥有强大的军事装备，譬如坦克装甲车和炸弹以及其他先进的武器设备。

“使用先进的武器设备打击恐怖主义的威胁必须涉及国军的协助，这也是国军队伍的专长备”。里亚米扎尔德这样表示。

国军总司令哈迪查延多空军上将表示，我建议2003年第15号的条列提到打击恐怖主义的威胁，我们对此问题的应对必须涉及国军的参与，尤其是在应对全面性和大规模的恐怖主义威胁。

国军总司令哈迪上将认为，我很有信国军应对恐怖主义拥有采取正确的行动，尤其是确保我国的主权的安全。

“我们不必担心国军拥有打击恐怖主义的方法。”国军总司令哈迪空军上将说道。

因此，国军总司令哈迪空军上将要求国会在审核关打击恐怖主义条列的修订草案时必须涉及到国军的参与加入。

此外，国军总司令哈迪空军上将提到该条列的内容也提到国军应对恐怖主义的看法，并建议打击恐怖主义条列改成抑制恐怖主义的条列。