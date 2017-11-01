Wednesday, November 1st, 2017 | Posted by

应佐科威要求
副总统卡拉担任Kahiyang-Bobby 结婚证人

图为副总统卡拉和夫人Mufidah Jusuf Kalla在雅京门腾的官邸接受来访的佐科威总统和我国第一夫人伊莉雅娜（Iriana Joko Widodo）以及总统之女Kahiyang Ayu。

图为副总统卡拉和夫人Mufidah Jusuf Kalla在雅京门腾的官邸接受来访的佐科威总统和我国第一夫人伊莉雅娜（Iriana Joko Widodo）以及总统之女Kahiyang Ayu。

 

【雅加达安达拉新闻网1031日讯】我国 副总统尤淑夫卡拉（Jusuf Kalla）表示，佐科威总统邀请他于118日在中爪哇省苏拉加达见证总统女儿嘉义洋（Kahiyang Ayu）与波比（Bobby Nasution）举行的婚礼仪式。

这是风俗惯例，我很荣幸被请求参加佐科威女儿于归的主要见证人。”卡拉周二（1031日）在雅京副总统办公室对记者如是说道。

周二早上约9点，副总统尤淑夫卡拉夫人慕菲达（Mufidah Jusuf Kalla）在雅京门腾的官邸接受来访的佐科威总统和我国第一夫人伊莉雅娜（Iriana Joko Widodo）以及总统伉俪之女嘉义洋。

佐科威总统伉俪和嘉义洋的来访，是请求卡拉愿意作为嘉义洋与波比婚礼的见证人。

婚姻必须有主要的证婚人，全部出席婚礼的都是见证人，但是只有两个见证人举行签署婚礼。” 卡拉如是说道。

新郎波比的证人是经济统筹部长达尔敏 纳苏迪安（Darmin Nasution），因为佐科威准女婿和达尔敏还是同一个纳苏迪安的姓氏，所以也被总统邀请作为一对新人的婚礼见证人。卡拉如是说。

副总统说，有关对嘉义洋特别讲座的话题，他和夫人Mufidah Jusuf Kalla只祝贺这对新郎新娘永结同心、白头偕老，并期望他们的婚礼顺利进行。

嘉义洋和波比的结婚仪式将于周三（118日）9点在中爪哇省苏拉加达 Graha Saba Buwana礼堂举行。接着在同一地点接待，时间分为两节即早上1030分至1130分和中午12点至1点。此外，晚上630分至730分和晚上8点至9点也在同一地点接待。

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