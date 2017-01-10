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庆祝PDIP第44周年

美佳娃蒂奖励被殴打的干部奖项

【雅加达点滴网10日讯】庆祝斗争民主党（PDIP） 第44周年纪念之际，斗争民主党总主席美佳娃蒂苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）奖励几天前遭到殴打的干部勋章。

一名遭到殴打的干部是PDIP雅京西区领导人维多多（Widodo）在几名委员会成员协助下第一个先上前面舞台。因为维多多遭几位FPI成员殴打后身受重伤并必须还坐着轮椅出席PDIP建党44周年庆典。除了维多多，PDIP干部Nurdayat也获得奖项。

“他们是我们的英勇战士，因为他们都知道我们将举行雅京特区地方首长选举而他们却遭到种种暴力虐待。他们的精神值得我们学习的一个好榜样。”美佳娃蒂周二（10/01）在雅京史纳延JCC大会堂颁发奖项时如是说道。

维多多和Nurdayat与美佳娃蒂握手后，他们离开了舞台。由斗争民主党秘书长哈斯多克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）伴随美佳娃蒂。

此前曾有报道称，维多多是 斗争民主党分支理事会，他周五（6/1）被一群不法之徒殴打。其结果是，维多多遭受头部和眼睛受伤，现在在雅京西区Daan Mogot Taruma 皇家医院接受治疗。

“肇事者缩写I 陪同父母自首报案，至今还在接受调查。”雅京西区警察长Roycke Harry Langie 警察上校周日（8/1）对点滴网记者如是说道。