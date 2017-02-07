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庆祝大印尼行动党成立九周年大会

帕拉波沃有意再次参加2019年总统选举

【雅加达点滴新闻网06日讯】昨天大印尼行动党（Gerindra）庆祝成立第9周年庆典活动。在这庆祝活动环节内，大印尼行动党干部极力鼓励Gerindra 总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）参加2019年总统选举候选人。

鼓励参选2019年总统选举的有来自大印尼行动党副总主席法德里·佐恩 (Fadli Zon) 。法德里邀请Gerindra 全体干部全力以赴为2017年地方首长选举取得胜利。

“Gerindra 全体干部希望Gerindra总主席帕拉波沃苏比安多卷土重来，再次参加2019年总统选举候选人。我们相信帕拉波沃将取得胜利，夺得2019年总统宝座。” 法德里周一（2月6日）在一份书面声明中如是说。

法德里解释说，Gerindra已经走过了9个年头并取得一系列辉煌的成就。Gerindra甚至在2014年国会选举中成为我国三大政党之一并成功推举帕拉波沃-哈达为2014年我国总统副总统候选人。

自从2014年总统选举到现在为止，Gerindra也始终如一处于政府内阁以外，而是在国会扮演监督政府的角色。法德里阐明Gerindra明确的政治立场。

昨天在雅京南区大印尼行动党中央理事会办事处庆祝大印尼行动党成立第9 周年大会。出席此次第9周年大会的有雅京省长搭档候选人。即阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）和善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）。