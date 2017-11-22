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庆祝印马两国建交60周年纪念

佐科威与纳吉在砂捞越古晋举行会议

【安达拉通讯社古晋11月2日电】周三（11月22日），我国总统佐科威（Joko Widodo）特地前往砂巴州砂捞越古晋市与马国总理纳吉(Dato’ Sri Mohamad Najib bin AbdulRazak ) 举行会谈，讨论印马两国之间的若干战略议题。

据报道，佐科威总统还出席在古晋希尔顿酒店举行的印尼-马来西亚建立外交关系60周年庆典大会并参加第十二届马来西亚 - 印尼年会。

陪同佐科威总统出席会议的除了我国外交部长蕾特诺马尔苏迪（Retno LP Marsudi）外还有人类发展与文化统筹部长布安马哈拉尼(Puan Maharani)和我国驻马来西亚大使亦是印尼狮航总裁鲁斯迪(Rusdi Kirana)及我国驻古晋总领事Jahar Gultom。

在这次印马年度讨论会上，佐科威总统和马来西亚总理纳吉讨论了多项具有建设性主题，两国元首也鼓励两国尽快实现已签署的各项合作项目。

总统府新闻与媒体主任贝玛姆丁（Bey Machmudin）表示，佐科威总统与纳吉总理会谈的四个主要问题，即加强两国经济合作，教育领域交流，保护我国在马国工作的公民和他们的就业问题和两国边界问题以及两国防务和安全问题。

印马年度磋商会议上，两国还签署多项谅解备忘录，并举行联合新闻发布会，会议结束后两国代表共进午餐，会议圆满落幕。

古晋（马来语： Kuching猫的意思）是马来西亚砂捞越州首府，也算是东马来西亚历史最久的城市，有“ 水上之都”之美称。砂捞越州位于被加里曼丹，与我国西加里曼丹山连山，两地交通往来频繁。

当天下午，佐科威总统还会见了在砂捞越古晋市体育场举行的沙捞越来自我国各地的侨民，他们都喜出望外能与佐科威总统见面。 总统结束在砂巴州砂捞越古晋的系列活动后，当天下午回国，晚上抵达西努沙登加拉省龙目岛国际机场，在龙目岛过夜，翌日进行工作视察访问。