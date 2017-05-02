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庆祝五一劳动节演变成破坏行动

雅加达示威群众烧毁钟万学花牌

【本报雅加达讯】周一，在雅加达庆祝五一劳动节时演变成破坏行动，他们在市政厅前面烧毁市民送给钟万学－查罗斯的花牌。

针对此事，印尼工会联合会（KSPI）主席伊克巴尔（Said Iqbal）周一在雅京中区独立西街解释说：“这是我们在帮助省长清理垃圾，因为太多了！”

他表示，工人群众一点也无意进行破坏行动，如果有人生气，那肯定是支持阿学的人，因为他们买的花被烧掉，但工人一点也没有恶意。

他认为，烧毁行动的发生是因为在现场的气氛开始紧张，因为警方封锁前往总统府的街道，其实，示威活动是合法的，是受到法令的保障，此外也已获得警方的批准。

因为不能前往总统府，结果示威群众分散，难于控制。

雅京城管部主任尤班（Jupan Royter）说，对烧毁钟万学花牌的事，金属工会联合会主席，全国电子和机械工会主席，已表示道歉，他们表示不是故意的。

警方认为是心理因素

针对示威群众烧毁钟万学花牌的事，雅京地方警署公共关系主任阿尔戈（Argo Yuwono）周一在雅京南区地方警署总部认为，心理因素是造成这件事的发生，他们认为既然这些花牌已没有用，不如把它烧掉，清理一下。

在示威群众烧毁一部分钟万学花牌时，警方人员赶紧灭火。他说：“这件事并没有挑衅者，警方也没有逮捕任何人。

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