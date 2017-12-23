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年末节日假期将至

印尼部署18万警力加强安保

【中新网】据“中央社”报道，圣诞及新年假期将至，为防范恐怖行动，印度尼西亚将部署18万警力，加强国内安保。此外，警方已逮捕20名嫌疑人，阻截恐怖主义活动。

据报道，印尼警方22日指出，为确保圣诞节和新年假期安全，将在各地部署18万警力。警察总长迪托(Tito Karnavian)表示，警方已经逮捕20名恐怖主义嫌犯，其中有5人在马来西亚被捕。

迪托说，为确保圣诞节安全，警方已在各地教堂做好加强维护安全的工作，并邀请各小区和民众一起参与假期的维安工作。

印尼警察总部发言人马丁尼斯(Martinus Sitompul)表示，此次的逮捕行动未发现特定恐怖威胁，不过警方仍会在圣诞节和新年假期加强保护教堂和公共场所的安全。

除了派遣警力，另外还有7万名来自印尼政府各部门和民众团体的人士会加入维安。

2000年圣诞节夜，印度尼西亚首都雅加达及其他地区多所教堂几乎同时遭到攻击，造成将近20人死亡。此后，印尼当局加强了假日期间对教堂和观光客的安全措施。