Friday, July 20th, 2018 | Posted by

帕拉波沃2019副总统搭档逐渐浮出水面

大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多

大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多

 

【罗盘报新闻网雅加达719日讯】大印尼行动党（DPP Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多(Prabowoubianto) 2019年总统选举副总统搭档已逐渐浮出水面。

国民使命党中央理事会（DPP PAN）总主席祖尔基弗利 哈桑（Zulkifli Hasan）的名字列入所考虑的候选人名单。来自公正福利党（PKS）的其余两个名字，即西爪哇前任省长阿赫莫德 赫里亚万（Ahmad Heryawan）和PKS 执行委员主席 Salim Segaf Al Jufri

此外，民主党阿古斯（AHY）和雅京特区省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Baswedan）也被列入成为帕拉波沃搭档副总统侯适当选人。

然而，不是大印尼行动党或帕拉波沃作出决定副总统人选，必须通过联盟会议论坛决定谁将成为帕拉波沃搭档副总统候选人。擠PP Gerindra主席Ahmad Riza Patria周四（719日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

Riza希望民主党（PD）、GerindraPANPKS联盟。因为AHY的名字成为联盟伙伴讨论的副总统候选人之一。

我们非常有信心，无论谁将获得提名为副总统人选，各方都会接受任联盟政党的决定，为了国家的利益而斗争。” Riza说。

此前，Riza提到一些被视为与帕拉波沃搭档的副总统候选人。即前国军总司令卡铎努尔曼帝约（Gatot Nurmantyo）、前经济统筹部长卡伊鲁尔丹绒（Chairul Tanjung）和民族复兴党（PKB）总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar）已列入副总统候选人名单。

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