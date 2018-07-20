Posted by admin

帕拉波沃2019副总统搭档逐渐浮出水面

【罗盘报新闻网雅加达7月19日讯】大印尼行动党（DPP Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多(Prabowo燬ubianto) 2019年总统选举副总统搭档已逐渐浮出水面。

国民使命党中央理事会（DPP PAN）总主席祖尔基弗利 哈桑（Zulkifli Hasan）的名字列入所考虑的候选人名单。来自公正福利党（PKS）的其余两个名字，即西爪哇前任省长阿赫莫德 赫里亚万（Ahmad Heryawan）和PKS 执行委员主席 Salim Segaf Al Jufri。

此外，民主党阿古斯（AHY）和雅京特区省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Baswedan）也被列入成为帕拉波沃搭档副总统侯适当选人。

“然而，不是大印尼行动党或帕拉波沃作出决定副总统人选，必须通过联盟会议论坛决定谁将成为帕拉波沃搭档副总统候选人。擠PP Gerindra主席Ahmad Riza Patria周四（7月19日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

Riza希望民主党（PD）、Gerindra、PAN和PKS联盟。因为AHY的名字成为联盟伙伴讨论的副总统候选人之一。

“我们非常有信心，无论谁将获得提名为副总统人选，各方都会接受任联盟政党的决定，为了国家的利益而斗争。” Riza说。

此前，Riza提到一些被视为与帕拉波沃搭档的副总统候选人。即前国军总司令卡铎努尔曼帝约（Gatot Nurmantyo）、前经济统筹部长卡伊鲁尔丹绒（Chairul Tanjung）和民族复兴党（PKB）总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar）已列入副总统候选人名单。