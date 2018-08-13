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帕拉波沃-善蒂在雅京陆军医院进行体检

【点滴新闻网雅加达8月13日讯】周一（8月13日）上午，2019-2024年正副总统候选人帕拉波沃和善蒂雅戈乌诺（Prabowo-Sandi) 在雅京陆军医院（RSPAD Gatot Soebroto）进行体检。

同样的医院，周日（8月12日）上午，另一组2019-2024年正副总统候选人佐科威和马鲁夫阿敏也在雅京陆军医院进行身体检查。当时佐科威由儿子Kaesang Pangarep陪同而马鲁夫阿敏由女儿Siti Haniatunnisa 陪同。正副总统候选人体检报告将由印度尼西亚医学协会小组提交委员会（KPU）。

普委会(KPU)主席阿里夫（Arief Budiman）说，正副总统候选人健康检查并不是唯一的指标决定候选人是否通过。健康测试必须将与其他要求规定的条件汇集，“身体和精神健康要求仅是正副总统候选人必须完成的的条件之一。因此必须满足所有参选规定的条件。若其中一项条件包括体检若不通过，那么正副总统候选人的参选资格可能被宣布不符合参选资格。” 阿里夫说。

支持帕拉波沃和善蒂搭档的公正福利党（PKS）助选团成员苏胡德（Suhud Aliyudin），周一（13日）在雅京表示，希望帕拉波沃-善蒂团队设有专门千禧世代年轻人部门，以吸引更多的年轻人票源。

他说，千禧年(Millenium)选民群体必须成为帕拉波沃和善蒂团队不可忽视的关注点，因为千禧年数字达到了6000万的选民。苏胡德说，千禧年选民的票源对于赢得2019年总统大选至关重要，PKS已准备好策略吸引千禧年选民群体。

陪同帕拉波沃和善蒂搭档到雅京陆军医院体检的大印尼行动党秘书长艾哈迈德穆咋尼（Ahmad Muzani）表示，帕拉波沃和善蒂胜选团队目前已经在紧锣密鼓进行，并必须与四个联盟政党进行讨论和磋商。