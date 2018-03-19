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帕拉波沃迟迟不宣布

参加下一届总选举统的几个关键考量

【印尼CNN新闻网3月17日讯】虽然大多大印尼行动党（Gerindra）全国地方理事会已经宣布支持大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto)为2019年总统选举的总统候选人，但是帕拉波沃阵营却按兵不动，迟迟不宣布是否参加下一届总选举统。帕拉波沃阵营静观其变，观察选情的进展变化的动作反而引起国内政治观察家的好奇和不同的解读。

“印尼政治参数” 政治研究机构主任Adi Prayitno认为，帕拉波沃和大印尼行动党中央理事会（DPP）在还没有正式宣布帕拉波沃为总统候选人之前，他们必须谨慎盘算2019年总统选举的国内政治力量版图以及未来政治格局的变化。

Adi上周五（3月16日）与印尼CNN新闻网联系时表示：“帕拉波沃和大印尼行动党正在慎重考虑中，是否还要再次推举将帕拉波沃为下一届总统候选人，正副总统候选人报名登记今年八月将开始，因此登记注册之前他们会作全方位的考虑。”

据Adi的观察，最少有四个因素影响大印尼行动党对2019年总统候选人的最后决定。

首先，大印尼行动党和帕拉波沃不得不列入考虑，帕拉波沃已经两次参选总统或副总统，而两次均以失败告终。除非大印尼行动党能推出更吸引选民的施政纲领，不然2019年总统选举中帕拉波沃或许又将会重蹈失败的覆辙，无果而终。

2009年帕拉波沃与斗争民主党（PDIP）总主席美佳娃蒂搭档参选正副总统中遭遇了首次失利。当时仅获得26.79％得票率，失败给苏西洛（SBY）- Budiono的全国有效得票率60.8％。

2014年总统大选中，帕拉波沃与国民使命党 （PAN）哈达（Hatta Rajasa）搭档，同样又被赢得全国有效选票率53.15％的佐科威-卡拉正副总统候选人搭档击败。事实总是真的这么残酷，让帕拉波沃的总统梦难以实现。Adi这样说。

Adi接着说，作为反对党，大印尼行动党仅能靠公正福利党 （PKS），两党联盟或许能达到推举正副总统候选人的门槛，但是在多个大党已经宣布支持现任总统佐科威之际，Gerindra-PKS的联盟可能缺乏有力的吸引力，此外，Gerindra-PKS的联盟预测也无法抵挡名望颇高和政绩卓越的佐科威。Adi补充说。

大印尼行动党犹豫不决推出总统人选的其他因素，可能他们正在估计是否除了帕拉波沃，还有其他更具有优势击败佐科威的适合人选。Adi接着说

最后的考虑是，大印尼行动党有意利用民众的猜测而不断成为媒体的焦点新闻，是帕拉波沃的名字将在媒体和舆论出现，而民众对帕拉波沃产生更深刻的印象，塑造宣传的效应，或许能激发对帕拉波沃的好感和支持。Adi总结说。