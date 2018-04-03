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帕拉波沃是唯一的总统候选人

其他人不要期望成为大印尼行动党总统候选人

【雅加达Liputan 6网】大印尼行动党（Gerindra）秘书长Andre Rosiade强调，其他人不要痴心妄想成为大印尼行动党的总统候选人，因为帕拉波沃（Prabowo Subianto）仍然是大印尼行动党最强有力的2019年总统候选人，并将获得大印尼行动党和其他联盟政党的提名。

Andre 昨日向Merdeka新闻网说，“靠拢我们可以，但不要妄想期待成为总统候选人，副总统候选人可能性当然存在，因为帕拉波沃是大印尼行动党唯一的2019年总统候选人。”

帕拉波沃迟迟不愿表态是否将卷土重来再次参加2019年总统选举，因此几位有觊觎之心参加2019年总统选举的政客，开始蠢蠢欲动，有意向大印尼行动党靠拢希望获得提名为2019年总统候选人，其中是上周六（3月31日）刚正式退休的国军前任总司令卡铎上将（Gatot Nurmantyo）、雅京省长阿尼斯（Anies Baswedan）、苏西洛公子阿古斯尤多约诺（AHY）和民族复兴党中央理事会总主席慕海敏（Muhaimin Iskandar俗称Cak Imin），他们均开始布局，最少能获得副总统候选人的提名。

然而，Andre坦承，迄今为止，大印尼行动党内部还没有具体的结论是否帕拉波沃将东山再起，披上战袍迎接挑战，再次参加2019年总统选举。Andre也强调，副总统候选人人选也将于联盟政党磋商，左全盘的考虑，不排除任何可能性。Andre Rosiade继续说。

大印尼行动党财政Thomas Muliatna Djiwandono也与Andre Rosiade异口同声说，大印尼行动党内支持帕拉波沃竞选2019年总统选举，但是我们对此事尚未作出最终决定，因为我们必须先与其他政党建立联盟，才能达到推举总统候选人的规定，众所周知，推举正副总统候选人，必须在国会拥有20%的席位或在2014年选举全国得票最少达到25%得票率，才有资格推举正副总统人选。大印尼行动党财政Thomas Muliatna Djiwandono如斯说。