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帕拉波沃昨日与布安马哈拉尼举行闭门会议

计划今日与苏西洛会晤讨论2019年大选

【雅加达综合媒体7月17日讯】支持佐科威竞选2019年总统选举的联盟政党日益茁壮稳固，甚至有增无减。觊觎获得副总提名的民族复兴党 （PKB）总主席慕海敏伊斯甘达上周六（7月14日）到苏南省陪同佐科威视察巨港轻轨铁路（LRT）等建设工程时，还亲自宣布2019年支持佐科威蝉联总统，使佐科威阵营如虎添翼迎战2019年总统选举。佐科威还暗示已遴选五位副总统人选并将在近日内公布于世。

然而，被视为两股拥有巨大政治势力的大印尼行动党和民主党迄今政策尚未明朗。有意加盟印尼行动党的公正福利党（PKS）和国民使命党 （PAN）也还处于观望的态度，PKS加盟的前提条件是PKS坚持必须获得副总统提名。

与此同时，苏西洛表示不排除与任何政党联盟，亦提出如出一辙的附加条件，即苏西洛公子AHY必须获得副总统提名。民主党甚至正在酝酿成立第三轴心政治联盟，推举AHY为2019年总统候选人。然而，考虑到正副总统提名的“推举正副总统门槛”的规定，苏西洛拟组建第三轴心政治联盟政党的计划，好似难以实现。

在此错综复杂的政局，大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多，昨日与斗争民主党中央理事会主席布安马哈拉尼 在雅京私邸举行闭门会议，特别引人关注。据悉，帕拉波沃今日（18日）还计划与苏西洛举行会谈，讨论2019年总统选举的议题。

随着，参选总统报名的时间越来越近，分秒必争，大印尼行动党和民主党的合纵连横政策是否能立竿见影和如愿以偿，我们将拭目以待。