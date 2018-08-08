Wednesday, August 8th, 2018 | Posted by

帕拉摩诺阿侬预示
支持佐科威政党将增加一个

内阁秘书长帕拉摩诺 阿侬

内阁秘书长帕拉摩诺 阿侬

Liputan6.新闻网雅加达807日讯】2019年总统选举来临之际，佐科威已经确定将参选为总统候选人。到目前为止，已有九个政党表示支持佐科威。然而，前任斗争民主党（PDIP）政治家亦是内阁秘书长 帕拉摩诺 阿侬（Pramono Anung）表示，在总统登记的最后一天之前，还会有另一个政党支持佐科威。

我预示支持佐科威政党将增加一个。”普拉摩诺周二（87日）在雅加达总统府大楼如是说道。

但是，这位斗争民主党的前任秘书阿侬不愿意透露哪个联盟政党会加入支持佐科威。

目前已经有九个政党表示支持佐科威为总统候选人。这 九个联盟政党包括斗争民主党、从业党（Golkar）、民族复兴党（PKB）、建设团结党（PPP）、国民民主党（NasDem）、人民良心党（Hanura）、印尼团结互助党（PSI）、印尼团结党（Perindo）和印尼团结公正党（PKPI）。

佐科威还会见了九个支持政党的总主席和秘书长。这次佐科威和政党官员之间的会晤是在西爪哇茂物总统行宫举行。

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