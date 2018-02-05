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布安欢迎总统计划

派遣印尼大学学生执行委员会往巴布亚Asmat 县勘查

【雅加达罗盘报新闻网2月4日讯】人类发展与文化统筹部长布安 马哈拉尼（Puan Maharani）非常欢迎佐科威总统的计划，将派遣印度尼西亚大学学生执行委员会（BEM UI）前往巴布亚省Asmat县勘查。

布安回应了总统提出的将BEM UI派遣到巴布亚Asmat县的建议，以便能够看到巴布亚省Asmat县当地民众的营养不良和健康问题。

佐科威的提议是在BEM UI主席Zaadit Taqwa 周五（2月2日）在德博举行第68届Dies Natalis 活动期间为巴布亚省Asmat 县营养不良警告信号黄牌的同时进行。

“正如总统所说的那样，对于BEM UI的朋友来说，他们能够直接看到最近西巴布亚大多数民众因营养不良而患上麻疹和疟疾。那就是印度尼西亚应该完成这么多的健康问题。”布安周日（2月4日）在雅京如是说道。

布安说，所有相关的部委和机构都动员了一切能力来克服巴布亚省Asmat 县营养不良和健康的问题。因此，布安请求学生们也看到政府在克服问题方面的表现，同时提供了建设性的评价。

“作为一个学生想要作出建设性的批评，我希望你们能够看到政府也在巴布亚省Asmat县克服难题。” 这位我国第五任总统美佳娃蒂 苏加诺普特里（Megawati Sukarnoputri）的女儿布安继续说。

佐科威总统希望BEM UI成员参与观察和见证巴布亚Asmat县的情况。

“也许以后，我可能会把所有在BEM UI的成员都能到Asmat县观察。”佐科威总统周六（2月3日）在东爪哇西杜文罗Salafiyah Safi`iyah Sukorejo 习经院出席Majemuk Masyayikh祈祷会后如是说道。