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巴布亚横贯公路2019年竣工

目前尚有400 公里正在施工中

【本报讯】公共工程与人民房屋部定下指标，巴布亚横贯公路将于2019年竣工，目前尚有400公里正在施工中。

公共工程与民房部长巴苏基．哈迪穆里欧诺昨日在国营企业部大厦说，巴布亚横贯工程总长4300公里，至2018年底已完成3900公里的设工程，目前尚有400公里正在施工中。

巴苏基说，政府一直为巴布亚建设努力，预计至2019年横贯巴布亚的公路将全部竣工，到时该道路可以贯通西巴布亚省与巴布亚省。

而总长1098.2公里的边界公路，目前已完成884公里。剩下的214.2公里预计在明年完成并可全面通车。公共工程部已派出三个小组到巴布亚执行建设与监督。

政府集焦建设巴布亚

巴苏基部长说，佐科威总统集焦在巴布亚的基础建设，因为；第一、树立公平原则，第二、减少区域间的贫富差距、第三、降底在巴布亚的物价。

他说，这是为达到平均建设的目的，在巴布亚现在油价已经与爪哇岛一样，但水泥价仍居高不下，在巴布亚一些地区，水泥价格仍然是250万盾一包。

政府加速在巴布亚的基础建设，是有法律为根据。即2007年第17号有关2005-2025年国家长期建设计划法令，与2015年第2号有关国家中期建设计划法令，及2016年第3号总统有关执行国家策略性工程指令。

巴苏基说，2015-2017年政府为了贯通巴布亚，公共工程部已拨出已拨出7-8兆盾，其中巴布亚省5兆盾，西巴布亚2兆盾。