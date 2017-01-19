Thursday, January 19th, 2017 | Posted by

巴布亚梭龙数以千人游行示威
抗议侮辱班渣西拉的民间组织

竖立于雅京的班渣西拉纪念碑

竖立于雅京的班渣西拉纪念碑

 

【安达拉通讯社119日巴布亚讯】周四（119）数以千计西巴布亚梭龙人聚会在西巴布亚地方议会大楼前游行示威抗议反对建国五原则班渣西拉的非政府民间组织。

游行示威群众搭乘公车或骑机动车，在当地警员的监督下，聚集在西巴布亚地方议会大楼传达梭龙人民的请愿书，严厉谴责侮辱班渣西拉的非政府社会民间组织。

在示威游行中，群众举着横幅标语，严厉抗议部分亵渎非政府民间组织，示威群众并要求政府立刻解散恶名昭彰和到处惹事的伊斯兰强硬派的捍卫伊斯兰阵线（FPI）。

伊斯兰教士联合会(NU) 青年组织（Gerakan Pemuda Anshor）梭龙分会主席Jumain在演讲中表示，梭龙（Sorong）人民坚持维护班渣西拉为建国五原则不可妥协的坚定立场及致力于尊重我国殊途同归多元化的民族社会。

印尼共和国统一（NKRI）是绝对不可动摇的原则，若有社会民间组织的不法分子试图破坏国家的主权、扰乱国家民族的团结及动摇社会和谐的阴谋，梭龙人民绝对不允许有并会站在最前线捍卫国家和人民的整体利益。”Jumain

 

与此同时，我国第一任总统苏加诺之女苏玛娃蒂苏加诺普特里(Sukmawati Soekarnoputri)感到欣慰，国家警察将依法处理并已经把捍卫伊斯兰阵线（FPI） 头目哈比（Habib Rizieq Shihab）侮辱班渣西拉刑事案件提升至调查的司法阶段。

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