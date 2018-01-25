Thursday, January 25th, 2018 | Posted by

巴布亚地方警察长透露
有1万多名Asmat儿童营养不良

巴布亚地方警察长波伊拉弗利阿马尔（Boy Rafli Amar）少将

巴布亚地方警察长波伊拉弗利阿马尔（Boy Rafli Amar）少将

【雅加达罗盘报新闻网124日讯】巴布亚地方警察长波伊拉弗利阿玛尔（Boy Rafli Amar）警察少将说，巴布亚有1万多名Asmat儿童营养不良。

那些营养不良的儿童相当高的比率，或多或少大约在1万至15千之间。”波伊周三（124日）在雅京警察高等学院（STIK-PTIK）如是说。

据波伊介绍，他正在积极提供包括疫苗和食物分配在内的健康服务。有关Asmat儿童面临营养不良的问题，波伊认为在食物分配方面有偏远的路程。尤其是遇到不良的气候和种种问题，这些儿童也很难触及社会健康中心（Puskemas）。

佐科威总统承诺，中央政府将在巴布亚Asmat 县建设基础设施。周二（123日）佐科威在茂物行宫召集巴布亚省长Lukas EnembeAsmat县长Elisa KambuNduga 县长Doren Wakerwa并答应了这个承诺。会议讨论了应对巴布亚省偏远地区总是存在的疾病根源。

 

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