Saturday, December 23rd, 2017 | Posted by

巴厘岛阿贡火山爆发影响
导致旅游业蒙受达11兆盾损失

印尼国家抗灾机构（BNPB）公关及信息中心主任 Sutopo Purwo Nugroho

印尼国家抗灾机构（BNPB）公关及信息中心主任 Sutopo Purwo Nugroho

 

【本报安达拉社讯】政府记录，巴厘岛阿贡火山爆发影响，导致旅游业蒙受达11兆盾的经济损失。周五（22/12），印尼国家抗灾机构（BNPB）公关及信息中心主任 Sutopo Purwo Nugroho在雅加达说：“该11兆盾损失是从2017922日自发布状态警报。 最大经济损失是旅游业及其下属。”

他说，根据旅游部长阿里耶夫叶海亚（Arief Yahya）的声明，旅游业自从第一次警报状态在20179月份至12月份的损失达9兆盾。2兆盾在同一时期的损失，是由Karang Asem县居民的不良贷款所引起的，因为他们不能工作，必须住在避难所。

主要来自中国的一些外国航空公司取消了航班，可能到20181月份才恢复。Sutopo说：“这就是为什么地方领导人要求金融服务管理局（OJK），以援助调整社区受阿贡火山爆发影响的贷款偿还期。”

Sutopo说，总统计划今晚在巴厘岛沙努尔与副总统进行有限的会议。

Sutopo称，阿贡火山的状态仍然是相同的，该警报（第IV级），从山顶8公里至10公里的范围。此外，巴厘岛是安全地访问。他称，该3142米海平面以上高度的火山活动仍将于201712月份至2018年间活跃，与北苏门答腊省锡纳朋(Sinabung）火山相同。目前熔岩已经升至火山口盆地，火山物质达2000万立方米。

但是Sutopo深信，这次爆发不会像1963年那么大。迄今难民人数达72114人，分配在240点。

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