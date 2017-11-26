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巴厘岛阿贡火山持续喷发

如柱火山灰烬高达3000米

【巴厘岛11月26日综合媒体报道】周日（11月26日），印尼国家抗灾机构（BNPB）公关和信息中心主任苏托坡(Sutopo Purwonugroho)表示，巴厘岛阿贡火山（Gunung Agung）再次喷发，已将预警级别上调至最高红色级别，巴厘岛阿贡火山持续喷发也影响航班起降，导致至几十航班被取消或被迫延误，数千人旅客滞留在巴厘岛登巴萨伍拉赖（Ngurah燫ai）国际机场等候。

巴厘岛伍拉赖机场发言人说，阿贡火山今早6点多再次喷发，所喷出的火山灰高达6000多米。这是阿贡火山这个星期内第三次喷发，如柱火山灰烬高达3000米以上。

巴厘岛当局把阿贡火山的火山航空预警级别上调到最高的红色级别。

伍拉赖国际机场截至今天仍然照常运作，不过，各航空公司均选择安全为优先，因此各航空公司都采取较保守和各别不同的决定，是否要更改航班目的地或选择延迟起飞。伍拉赖机场发言人如斯说，

据报道迄今为止，至少有2000名来自国内外搭客航班受到阿贡火山再次喷发的影响，其中大部分旅客来自澳大利亚。

位于巴厘岛Gianyar县的阿贡火山距离游客聚集地库塔（Kuta）约75公里，从今年8月就一直传出即将爆发，引起当地居民恐慌。当局在9月将紧戒级别调至最高级别，但是随着阿贡火山活动逐渐开始减缓和稳定，当地居民还是选择回乡，继续进行正常生活。但是巴厘岛当局仍然将警戒程度依然维持高戒备水平。