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巴厘岛阿贡火山开始爆发

【巴厘岛登巴萨综合报道】昨日（21日）下午5点05分，巴厘岛阿贡火山（Gunung Agung）开始喷出灰烬，黑烟升至火山以上700米高。

印尼国家抗灾机构（BNPB）公关和信息中心主任苏托坡(Sutopo Purwonugroho)在推特上表示：“请巴厘岛民众和游客保持冷静，不要惊惶失措。所有公众请撤离至火山方圆6至7.5公里以外安全范围。”

位于巴厘岛Gianyar县的阿贡火山距离游客聚集地库塔（Kuta）约75公里，从今年8月就一直传出即将爆发，引起当地居民恐慌。当局在9月将紧戒级别调至最高，随时应对火山自1963年以来的首次爆发。

当时超过13万居民选择离开家园到避难中心暂住超过一个月，但其中半数居住地位于安全区域。

随着阿贡火山活动开始减缓，当局在上个月将警戒程度从最高降级至第二高。火山今天爆发后，警戒程度依然维持一样戒备水平。

我国位于环太平洋火山地震带，板块之间相撞导致当地频繁发生地震和火山爆发。

2010年，中爪哇默拉比火山（Gunung Merapi）在经历5年的地壳震动后爆发，而苏门答腊岛的锡纳朋火山（Gunung Sinabung）自2013年以来一直处于活跃状态。