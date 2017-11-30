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巴厘岛阿贡火山喷发活动加剧

灰烟方向改变伍拉莱机场暂开放

【巴厘岛登巴萨11月29日综合讯】根据印尼官方最新通告，巴厘岛伍拉莱（Ngurah Rai）国际机场自29日下午2时28分起临时开放至30日7时。

受火山灰影响，印尼巴厘岛伍拉莱国际机场自27日关闭至29日14时28分，将根据风向及火山灰影响情况决定30日是否继续开放。

据报道，因为火山喷发灰烟方向改变，昨日（30日）下午巴厘岛伍拉莱几场主管单位宣布重新开放。阿贡火山（Gunung Agung）喷发火山灰后，巴厘岛自27日起关闭伍拉莱国际机场，影响数百个航班和数万旅客在伍拉莱机场心急如焚等候。

不过，因机场方面每6个小时会对火山灰动向和风向进行监测。下午，机场发言人Arie Ahsanurrohim表示，〝空域将在当地时间下午3时重新开放。

他说，一旦风向改变、让火山喷出的高耸浓烟与火山灰威胁到航班，机场仍会再关闭。他补充说：〝我们会持续监督地面状况。

据报道被滞留的旅客已多达12万名。稍早，印尼国家灾害应变总署观测到阿贡火山喷发出的火山灰，已经冲上高达2万5000公尺上空，并随着风势向南、西南方往国际机场飘来。

巴厘岛机场相关单位表示，机场方面每6个小时会对火山灰动向和风向进行监测。

印尼峇里岛机场因火山喷发警戒已调升至最高层级而接连3日关闭，数万名滞留旅客及居民已挤满当地疏散中心及饭店。

印尼交通部陆路运输总局表示，估计多达12万名旅客受到阿贡火山爆发的影响，正调派百辆巴士至巴厘岛国际机场与码头待命，协助滞留的旅客撤离巴厘岛。

中领馆提醒在巴厘岛的中国公民保持高度警惕，注意自身安全，切勿前往火山周围区域活动(火山口半径10公里范围)，及时与所订机票的航空公司或旅行社保持联系，调整行程。遇紧急情况请及时报警并第一时间与总领馆联系。