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巴厘岛火山喷发致机场关闭

5.9万名游客受影响

【新华社雅加达11月27日电（郑世波)】印度尼西亚火山和地质灾害减灾中心27日将巴厘岛阿贡火山警戒级别提升至最高级。

印尼官员表示，受此影响，巴厘岛伍拉莱国际机场临时关闭一天，所有进出港航班全部取消，5.9万名游客将受到影响。

印尼抗灾署发言人苏托波表示，伍拉莱国际机场将从当地时间27日早晨７时15分至28日早晨７时关闭，目前已有445个航班被取消，其中包括196个国际航班。

苏托波还表示，自21日火山开始喷发以来，抗灾署已经撤离了约2.5万名居民。目前火山口周围10公里内已被划为危险区域，区内22个村庄的约10万名居民必须全部撤离。

阿贡火山25日下午再次剧烈喷发，火山灰柱最高达到4000米并伴有红光，随风飘向东和东南方，往龙目岛方向扩散。

中国驻登巴萨总领馆２７日再次发布公告，提醒中国公民近期暂勿前往巴厘岛。在巴厘岛的中国公民应保持高度警惕，注意自身安全，切勿前往火山周围区域活动，及时调整行程并与所订机票的航空公司或旅行社保持联系，注意防范滞留风险。遇紧急情况请及时报警并第一时间与总领馆联系。

中国驻登巴萨总领馆还表示，鉴于上述地区的特殊情况，如中国公民在暂勿前往提醒发布后仍坚持前往，有可能导致当事人面临极高安全风险，并影响其获得协助。

阿贡火山位于印尼旅游胜地巴厘岛东北部，海拔3031米，是印尼129座活火山之一。阿贡火山曾于1963年剧烈喷发，喷发活动持续至第二年，造成1000多人死亡。