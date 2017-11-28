Tuesday, November 28th, 2017 | Posted by

巴厘岛火山喷发致机场关闭
5.9万名游客受影响

图为巴厘岛伍拉赖Ngurah Rai国际机场暂时被关闭。

图为巴厘岛伍拉赖Ngurah Rai国际机场暂时被关闭。

 

【新华社雅加达1127日电（郑世波)】印度尼西亚火山和地质灾害减灾中心27日将巴厘岛阿贡火山警戒级别提升至最高级。

印尼官员表示，受此影响，巴厘岛伍拉莱国际机场临时关闭一天，所有进出港航班全部取消，5.9万名游客将受到影响。

印尼抗灾署发言人苏托波表示，伍拉莱国际机场将从当地时间27日早晨７时15分至28日早晨７时关闭，目前已有445个航班被取消，其中包括196个国际航班。

苏托波还表示，自21日火山开始喷发以来，抗灾署已经撤离了约2.5万名居民。目前火山口周围10公里内已被划为危险区域，区内22个村庄的约10万名居民必须全部撤离。

阿贡火山25日下午再次剧烈喷发，火山灰柱最高达到4000米并伴有红光，随风飘向东和东南方，往龙目岛方向扩散。

中国驻登巴萨总领馆２７日再次发布公告，提醒中国公民近期暂勿前往巴厘岛。在巴厘岛的中国公民应保持高度警惕，注意自身安全，切勿前往火山周围区域活动，及时调整行程并与所订机票的航空公司或旅行社保持联系，注意防范滞留风险。遇紧急情况请及时报警并第一时间与总领馆联系。

中国驻登巴萨总领馆还表示，鉴于上述地区的特殊情况，如中国公民在暂勿前往提醒发布后仍坚持前往，有可能导致当事人面临极高安全风险，并影响其获得协助。

阿贡火山位于印尼旅游胜地巴厘岛东北部，海拔3031米，是印尼129座活火山之一。阿贡火山曾于1963年剧烈喷发，喷发活动持续至第二年，造成1000多人死亡。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199289

Posted by on Nov 28 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added